NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer weiteren Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Verpackungsspezialist habe die erneut gesenkten Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis unter anderem mit einer gedämpften Nachfrage nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente begründet, schrieb Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei von zentraler Bedeutung und müsse vom neuen Finanzchef erklärt werden. Die Situation bei Gerresheimer sei zudem komplex: Das Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis werde per Ende 2025 voraussichtlich bei fast 4,5 liegen./rob/ck/ajx;