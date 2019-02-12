Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

65.15
CHF
-6.65
CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
09.10.2025 11:07:48

Gerresheimer Underperform

Gerresheimer
30.37 CHF -14.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer weiteren Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Verpackungsspezialist habe die erneut gesenkten Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis unter anderem mit einer gedämpften Nachfrage nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente begründet, schrieb Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei von zentraler Bedeutung und müsse vom neuen Finanzchef erklärt werden. Die Situation bei Gerresheimer sei zudem komplex: Das Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis werde per Ende 2025 voraussichtlich bei fast 4,5 liegen./rob/ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underperform
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
37.48 € 		Abst. Kursziel*:
-15.96%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
31.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.50%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

11:07 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
07:47 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Gerresheimer Buy UBS AG
25.09.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
