Gerresheimer 39.64 CHF -4.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 50 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine anlassbezogene Bilanzprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezüglich einer vorzeitigen Gewinnrealisierung habe der Aktie "den nächsten Tiefschlag" versetzt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die heftig negative Kursreaktion lasse darauf schließen, dass die leidgeprüften Aktionäre des Verpackungsherstellers weitere negative Neuigkeiten fürchteten und endgültig die Geduld verlören. Kürten nahm weitere Kürzungen an seinen Gewinnschätzungen vor./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.