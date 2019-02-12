Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

12.02.2019
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 50 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine anlassbezogene Bilanzprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezüglich einer vorzeitigen Gewinnrealisierung habe der Aktie "den nächsten Tiefschlag" versetzt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die heftig negative Kursreaktion lasse darauf schließen, dass die leidgeprüften Aktionäre des Verpackungsherstellers weitere negative Neuigkeiten fürchteten und endgültig die Geduld verlören. Kürten nahm weitere Kürzungen an seinen Gewinnschätzungen vor./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Halten
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
36.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
36.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse