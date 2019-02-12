Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
65.15CHF
-6.65CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
25.09.2025 09:01:35
Gerresheimer Hold
Gerresheimer
34.64 CHF -12.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.92 €
|
Abst. Kursziel*:
32.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.69%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|65.15
|-9.26%
