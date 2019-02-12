Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

65.15
CHF
-6.65
CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
25.09.2025 09:01:35

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
34.64 CHF -12.63%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36.92 € 		Abst. Kursziel*:
32.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.69%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

