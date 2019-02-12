Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
65.15CHF
-6.65CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.10.2025 09:50:28
Gerresheimer Neutral
Gerresheimer
27.00 CHF -5.86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.62 €
|
Abst. Kursziel*:
1.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.65%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
08:15
|EQS-DD: Gerresheimer AG: Dietmar Siemssen, buy (EQS Group)
|
08:15
|EQS-DD: Gerresheimer AG: Dietmar Siemssen, Kauf (EQS Group)
|
13.10.25
|EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.10.25
|EQS-News: Gerresheimer: FDA erteilt Zulassung für Lasix® ONYU* von SQ Innovation (EQS Group)
|
13.10.25
|EQS-News: Gerresheimer: FDA grants Approval of SQ Innovation’s Lasix® ONYU* (EQS Group)
|
10.10.25
|Gerresheimer-Aktie gibt kräftig nach: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 erfolgen (Dow Jones)
|
10.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Gerresheimer AG
|09:50
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:50
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|65.15
|-9.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:22
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:17
|
Warburg Research
JOST Werke Buy
|10:06
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|09:51
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|09:50
|
UBS AG
Gerresheimer Neutral
|09:37
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|09:30
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform