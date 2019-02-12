Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
65.15
CHF
-6.65
CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
14.10.2025 09:50:28

Gerresheimer Neutral

Gerresheimer
27.00 CHF -5.86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28.62 € 		Abst. Kursziel*:
1.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.65%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

