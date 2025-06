NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer Gewinnwarnung von 84,50 auf 47,50 Euro eingestampft und die Einstufung von "Outperform" auf "Underperform" gedreht. Delphine Le Louet warf in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung die Frage auf, wann nach zwei Gewinnwarnungen binnen drei Quartalen wohl die nächste folgt. Die jüngste sei nach den Gesprächen mit dem Management des Spezialverpackungsherstellers vor gerade einmal zwei Wochen jedenfalls völlig überraschend gekommen./ag/tih;