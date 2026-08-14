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Geändert am: 14.08.2026 16:35:52

SMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im Minus.

Der SMI hat nach einem leicht festeren Start (+0,18 Prozent bei 14'501,15 Punkten) schnell an Schwung verloren und ist in den roten Bereich gerutscht.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigen sich inzwischen ebenfalls schwächer. Zuvor waren sie 0,1 Prozent höher bei 20'433,91 Zählern bzw. 0,21 Prozent stärker bei 2'332,24 Einheiten gestartet.

Positive Vorgaben der Wall Street und teils aus Asien hätten auch in Europa und der Schweiz anfänglich für etwas höhere Kurse gesorgt, doch die Kaufstimmung sei schnell wieder abgeflaut, heisst es im Handel. Vor dem Wochenende würden wohl nach den zum Teil hohen Gewinnen gewisse Gewinne mitgenommen. Dazu komme für die Schweiz, dass international vor allem Technologiewerte im Fokus gestanden hätten und von denen gebe es hierzulande einfach nicht allzu viele.

"Grundsätzlich ist die Stimmung aber weiter nicht schlecht, auch wenn dem Anstieg langsam etwas die Puste ausgeht", meinte ein Händler. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA hätten die Investoren einigermassen beruhigt, so dass die Erwartungen für schnelle Zinserhöhungen in den USA ziemlich abgeflaut sind. Momentan geht der Markt mit einer Zweidrittelmehrheit von unveränderten Zinsen bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte September aus. Noch vor kurzem gab es eine Mehrheit für Zinserhöhungen.

Am Nachmittag setzt dann neben dem US-Detailhandelsumsatz das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan den Daten-Schlusspunkt für diese Woche. Insgesamt könnten die heutigen Daten laut einem Experten durchaus die fehlenden Puzzleteile liefern, um die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch das Fed im September endgültig zu begraben, heisst es.

Derweil gab es auch keine grossen neuen Entwicklungen im Nahost-Konflikt. "Der Iran-Krieg entwickelt sich für die Börsen zusehends zu einer berechenbaren Unbekannten, von greifbaren Lösungen sind wir aber weit entfernt", kommentierte ein Börsianer. Mittelfristig könnten die Inflationsperspektiven allerdings wieder steigen und zu einer Belastung werden. Der Ölpreis ist zuletzt jedenfalls wieder gestiegen.

DEUTSCHLAND

Der DAX macht am Freitag einen neuen Schritt hin zum Rekordhoch.

Der DAX notierte zum Handelsstart 0,56 Prozent höher bei 26'445,99 Punkten und hält sich auch anschliessend im Plus.

Der DAX nähert sich am Freitag einem möglichen erneuten Rekord. Gestützt auf zuletzt nachlassende Inflations- und Zinssorgen und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex zu. Er liegt damit in dieser Woche wieder im Plus. Eine Bestmarke winkt dem DAX über 26'573 Zählern, die am Mittwoch erreicht worden waren. Laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Strasse von Hormus. Wie die LBBW weiter schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" an. Der DAX widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. Bislang hat der Leitindex in diesem Monat mehr als drei Prozent gewonnen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich vor dem Wochenende stabil.

Der Dow Jones Industrial startete 0,01 Prozent höher bei 53'842,80 Punkten und pendelt auch weiterhin um die Nulllinie.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete derweil 0,18 Prozent stärker bei 26'851,15 Zählern und bewegt sich nun ebenso lediglich um den Vortagesschluss.

Nach den in dieser Woche veröffentlichten moderaten Inflationszahlen bestätigten frische Konjunkturdaten Hoffnungen auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen. So sind Umsätze im US-Einzelhandel im Juli um 0,6 Prozent gefallen, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Freitag uneins.

Der japanische Nikkei 225 gewann letztlich 0,59 Prozent auf 68'713,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil marginale 0,01 Prozent höher bei 3'927,18 Zählern.

Der Hang Seng notierte 1,10 Prozent schwächer bei 25'116,85 Einheiten.

Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützte die zinssensiblen Technologiewerte - vor allem in Südkorea und Japan und trieb die Börsen dort weiter nach oben. Positiv wurde das überraschend starke Wachstum in Malaysia zur Kenntnis genommen.

In China hielt die Enttäuschung über eine klare Aussage zu geldpolitischen Lockerungen an, nachdem sich die Notenbank am Vortag entsprechend unkonkret geäussert hatte. Nach zuletzt schwachen Daten waren die Rufe nach Stimuli lauter geworden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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