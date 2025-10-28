Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'360 -1.3%  SPI 17'081 -1.2%  Dow 47'863 0.7%  DAX 24'284 -0.1%  Euro 0.9250 -0.1%  EStoxx50 5'701 -0.2%  Gold 3'958 -0.8%  Bitcoin 91'578 1.0%  Dollar 0.7931 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
Index-Bewegung 28.10.2025 17:58:49

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der CAC 40 bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

Société Générale
49.95 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.27 Prozent auf 8’216.58 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.488 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.238 Prozent auf 8’219.53 Punkte an der Kurstafel, nach 8’239.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8’204.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’243.64 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’870.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’800.88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’556.94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 11.13 Prozent zu. Bei 8’271.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 121’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301.853 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 3.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

