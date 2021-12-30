LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
797.30CHF
0.20CHF
0.03 %
30.12.2021
SWX
02.12.2025 07:11:42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
591.49 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei LVMH hob er seine Prognosen leicht an, sieht sich aber fünf Prozent unter dem Ergebniskonsens./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
639.20 €
|
Abst. Kursziel*:
1.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
637.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.01%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
