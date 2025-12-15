Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’039 1.2%  SPI 17’913 1.0%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’311 0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’763 0.7%  Gold 4’343 1.0%  Bitcoin 71’377 1.6%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 60.8 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat - Aktie fester
Youngtimers-Aktie tiefrot: Youngtimers rechnet zeitnah mit erfolgreicher Kapitalerhöhung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Goldpreis im Blick: Zwischenhoch vom Freitag wieder in Sicht
Burckhardt Compression ernennt Jacques Sanche zum VR-Chef - Aktie stabil
Suche...
Plus500 Depot

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

593.24
CHF
9.19
CHF
1.57 %
13:05:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.12.2025 11:17:43

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
593.24 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Markt für Spirituosen dürfte sich nicht sonderlich stark erholen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach Rückkehr von einer US-Reise mit einem Expertenmeeting. Positiver sei der Branchenkenner jedoch für die Cognac-Kategorie, in der der Boden erreicht sein dürfte. Eine stabile Entwicklung im kommenden Jahr wäre positiv für Hennessy./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
725.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
633.60 € 		Abst. Kursziel*:
14.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
634.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.21%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen