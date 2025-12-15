LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
593.24CHF
9.19CHF
1.57 %
13:05:41
BRXC
15.12.2025 11:17:43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
593.24 CHF 1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Markt für Spirituosen dürfte sich nicht sonderlich stark erholen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach Rückkehr von einer US-Reise mit einem Expertenmeeting. Positiver sei der Branchenkenner jedoch für die Cognac-Kategorie, in der der Boden erreicht sein dürfte. Eine stabile Entwicklung im kommenden Jahr wäre positiv für Hennessy./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
725.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
633.60 €
|
Abst. Kursziel*:
14.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
634.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.21%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|593.24
|1.57%
