CAC 40 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im CAC 40

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.70 Prozent fester bei 8’142.70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.437 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.183 Prozent auf 8’100.53 Punkte an der Kurstafel, nach 8’085.76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’095.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’155.39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.540 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.11.2025, mit 8’241.24 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 7’825.24 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 7’420.94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10.13 Prozent aufwärts. Bei 8’314.23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 118’459 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.456 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.74 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch