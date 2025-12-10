Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 11:08:03

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
584.46 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

