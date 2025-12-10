LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
725.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
627.10 €
|
Abst. Kursziel*:
15.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
626.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.72%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
