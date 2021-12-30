LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 635 auf 715 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Luxusbranche stehe in den Startlöchern für mehr Wachstumsdynamik 2026, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick. Dabei sei die Abweichung in der währungsbereinigten Wachstumsprognose für den schwächsten und den besten deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Cochrane hält eine Neubewertung für möglich, bevor im Jahresverlauf die Gewinnerwartungen am Markt anziehen. LVMH und Burberry bleiben seine Favoriten, zu denen sich nun auch Richemont gesellen./ag/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
715.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
639.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
642.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.34%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.11.25
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Optimismus in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Euronext-Handel: Börsianer lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen (finanzen.ch)