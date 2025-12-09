LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
580.68CHF
-6.49CHF
-1.10 %
10:03:10
BRXC
09.12.2025 08:09:22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
580.55 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optimismus für eine Erholung im Luxus-Bereich sei inzwischen in den Markterwartungen angekommen. Kostendisziplin rücke nun mehr in den Fokus./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
650.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
625.00 €
Abst. Kursziel*:
4.00%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
619.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.91%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
