NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optimismus für eine Erholung im Luxus-Bereich sei inzwischen in den Markterwartungen angekommen. Kostendisziplin rücke nun mehr in den Fokus./ag/bek;