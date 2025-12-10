LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
583.21CHF
9.26CHF
1.61 %
14:12:11
BRXC
11.12.2025 12:02:28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
582.89 CHF 1.56%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
580.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
622.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.84%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
624.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.19%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

