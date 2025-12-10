Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

583.21
CHF
9.26
CHF
1.61 %
14:12:11
BRXC
11.12.2025 12:02:28

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
582.89 CHF 1.56%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
580.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
622.60 € 		Abst. Kursziel*:
-6.84%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
624.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.19%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:02 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
