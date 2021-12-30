Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

797.30
CHF
0.20
CHF
0.03 %
30.12.2021
SWX
28.11.2025

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
588.44 CHF 0.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
610.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
627.80 € 		Abst. Kursziel*:
-2.84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
630.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.19%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

