Börse New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.15 Prozent fester bei 23’204.87 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.878 Prozent höher bei 23’143.23 Punkten, nach 22’941.80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’261.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’127.95 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.58 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’497.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’057.96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’415.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 20.35 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’261.26 Punkte. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 16.99 Prozent auf 6.06 USD), Heritage Commerce (+ 8.83 Prozent auf 10.60 USD), Compugen (+ 7.78 Prozent auf 1.80 USD), Comtech Telecommunications (+ 7.03 Prozent auf 3.35 USD) und Powell Industries (+ 6.83 Prozent auf 364.99 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Deckers Outdoor (-15.21 Prozent auf 86.94 USD), Gentex (-10.18 Prozent auf 23.64 USD), Marten Transport (-9.07 Prozent auf 9.72 USD), World Acceptance (-8.90 Prozent auf 141.20 USD) und Dorel Industries (-4.41 Prozent auf 1.30 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 48’398’620 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

