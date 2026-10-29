BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Joshua Spector überarbeitete am Mittwochabend nach dem unerwartet guten Quartalsbericht seine Schätzungen. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei möglicherweise lediglich zurückhaltend. Insgesamt ändert er allerdings wenig an seinen Prognosen und wartet auf eine zyklisch stärkere Geschäftsdynamik.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:51 Uhr 0.6 Prozent im Plus bei 53.17 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3.44 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 379’959 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 24.8 Prozent. Am 26.02.2027 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.