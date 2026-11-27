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Geändert am: 27.11.2026 08:36:08
SMI und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit Gewinnen erwartet. In Asien sind zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.
SCHWEIZ
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich auch am Freitag von seiner freundlichen Seite zeigen.Der SMI gewinnt vorbörslich zeitweise hinzu.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.
Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag dürften Europas Börsen die Erholung verlangsamt fortsetzen. Vorgaben der Wall Street fehlen zwar nach dem gestrigen Thanksgivings-Feiertag, die Futures auf die US-Indizes liegen aber deutlich im Plus und deuten auf eine sehr feste Eröffnung hin. Positiv wird im Handel vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe. Nicht nur Technologieaktien würde gekauft, sondern beispielsweise auch Automobiltitel.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Erholung vom Vortag fortsetzen.Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise moderat im Plus.
Der DAX knüpft am Freitag wohl mit Kursgewinnen an seine schwungvolle Erholung vom Vortag an. Er würde damit das Wochenhoch vom Montag wieder testen. Trotz aller Turbulenzen, die es in den vergangenen Tagen vor allem im Technologiesektor gab, steuert der DAX mit 2,4 Prozent Plus auf eine gute Wochenbilanz zu. In Asien bekam die Erholung etwas Schwung, nachdem die technologielastigen Börsen in Japan und Seoul am Vortag erst einmal verhalten reagiert hatten. Die Commerzbank spricht von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", verweist aber auch auf gedämpfte Handelsvolumina. Nachdem am Vortag in den USA wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt wurde, wird gespannt auf die Eröffnung in New York geblickt. Auch am Freitag wird dort am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren dürften sich deshalb in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben.
WALL STREET
An den US-Börsen ruht am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags der US-Aktienhandel.
Zuletzt war der Dow Jones am Mittwoch mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 50'182,95 Punkten in den Feierabend gegangen. Der technologielastige NASDAQ Composite war 0,62 Prozent leichter bei 23'585,80 Punkten aus dem Mittwochshandel gegangen.
Am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.
ASIEN
Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Freitag mit kräftigen Gewinnen.In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,93 Prozent auf 58'609,82 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt daneben der Shanghai Composite kräftige 3,2 Prozent auf 3'588,13 Punkte.Deutlich aufwärts ging es auch in Hongkong, wo der Hang Seng 2,14 Prozent höher bei 22'702,94 Punkten notiert.
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag auf breiter Front auf Erholungskurs. Sie folgen laut Marktteilnehmern den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hindeuten, wenn dort später am Tag der Handel nach der Thanksgiving-Feiertagspause am Donnerstag wieder aufgenommen wird. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich weiter, heisst es dazu. Die Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen schwele gleichwohl weiter. Angeführt wird die Aufwärtsbewegung denn auch von Chipaktien. Marktteilnehmer sprechen ausserdem von nachlassenden Sorgen über die US-Handelspolitik.
Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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