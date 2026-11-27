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27.11.2026 09:29:00
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Freitagvormittag ins Plus
Die Aktie von BASF zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 50,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'411 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 50,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58'405 BASF-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 56,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,18 Prozent.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 28.10.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 16.36 Mrd. EUR gegenüber 14.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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