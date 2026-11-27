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27.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF reagiert am Freitagmittag positiv
Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,51 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 50,51 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'422 Punkten liegt. Bei 50,63 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 173'810 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 11,98 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,68 EUR. Dieser Wert wurde am 04.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,30 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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