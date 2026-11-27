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27.11.2026 11:52:44
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig.
Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.3 Prozent auf 790.90 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 45.40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 182’717 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 48.8 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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