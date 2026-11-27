Um 20:26 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 330,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'774 Punkten steht. Bei 332,85 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,45 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,13 Prozent. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 245,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 17.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 41.35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Home Depot am 23.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 22.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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