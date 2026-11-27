Um 16:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 50,55 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'403 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 50,63 EUR. Bei 50,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 466'205 BASF-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 11,89 Prozent wieder erreichen. Am 04.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. BASF veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.36 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

JP Morgan Chase & Co. beurteilt BASF-Aktie mit Underweight

Covestro-Aktie: CEO bleibt Präsident der Chemielobby

BASF-Aktie schwächer: Ludwigshafener skizzieren Umsatzpotenzial im Agrargeschäft - Übernahmen nach Evonik-Aus nicht ausgeschlossen