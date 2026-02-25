Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
Ausblick: HENSOLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet den dänischen Pharma-Riesen
Warburg Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Hold
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Analysten-Prognosen 25.02.2026 10:18:00

Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Analysten haben ihre Prognosen für die NVIDIA-Bilanz abgegeben.

NVIDIA
150.08 CHF 0.81%
NVIDIA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 52 Analysten ein Plus von 68,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 62 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 2,94 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 62 Analysten durchschnittlich auf 213,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 130,50 Milliarden USD generiert wurden.

