|
25.02.2026 10:18:00
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Analysten haben ihre Prognosen für die NVIDIA-Bilanz abgegeben.
NVIDIA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 52 Analysten ein Plus von 68,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 62 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 2,94 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 62 Analysten durchschnittlich auf 213,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 130,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
|
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
