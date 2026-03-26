Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Salonbereich sieht Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung Chancen darin, Marktlücken zu erschliessen und die Margen durch Synergien zu verbessern. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:50 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 67.78 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 4.10 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83’769 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 2.6 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Henkel vz am 07.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT



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