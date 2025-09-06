August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.367,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 159,25 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.208,25 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 26.08.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 20.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 1.300,00 USD 7,59 18.08.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 15,04 15.08.2025

Redaktion finanzen.ch