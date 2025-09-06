Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Wie viel eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief
Billigst, Limitiert oder Stop-Buy: Das müssen Anleger bei einer Wertpapierorder beachten
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Suche...
200.- Saxo-Deal

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienanalysen 06.09.2025 19:12:00

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Netflix-Aktie unter die Lupe genommen.

Netflix
1008.04 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.367,50 USD, was einem erwarteten Anstieg von 159,25 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.208,25 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD15,0426.08.2025
Bernstein Research1.390,00 USD15,0420.08.2025
JP Morgan Chase & Co.1.300,00 USD7,5918.08.2025
Bernstein Research1.390,00 USD15,0415.08.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ProSiebenSat.1-Aktie klettert nach Bieterwettstreit - Gefahr für Netflix, Disney & Co.?
So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Netflix-Aktie dennoch leichter: Netflix-Zahlen schlagen Erwartungen

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com,dennizn / Shutterstock.com