So viel Wert wäre mit einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Am 17.10.2024 notierte Internet Computer bei 7.656 USD. Bei einer ICP-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.06 Internet Computer in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 39.23 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 17.10.2025 auf 3.003 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60.77 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 17.10.2025 bei 3.003 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net