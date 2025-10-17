Sorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen kräftig im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss leichter erwartet.

Der SMI verliert vorbörslich zeitweise deutlich.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI geben rund eine Stunde vor Börsenstart sichtbar ab.

Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür erneut den Rücksetzer kaufen, bleibt abzuwarten. Während am vergangenen Freitag die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump zu Extrazöllen auf US-Importe aus China die Stimmung belasteten, sind es aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken. Hier werden die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingestuft. Dies dürfte auch negative Spuren bei den europäischen Bankentiteln hinterlassen. Mit Risk-Off dürften defensive Sektoren dagegen besser als der Gesamtmarkt laufen. Anleihen legten deutlicher zu. Gold ist gefragt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag mit deutlichen Verlusten starten.

So zeigt sich der DAX vorbörslich zeitweise kräftig im Minus.

Negative Vorgaben aus den USA dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der US-Aktienmarkt war am Vortag nach XETRA-Schluss weiter unter Druck geraten. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem einzelne Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten. Insgesamt steht der DAX nach einem starken Lauf aber schon seit seinem Rekordhoch vor gut einer Woche unter Druck. Für Molltöne sorgte zuletzt der wieder aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Rot.

Der Dow Jones sackte um 0,65 Prozent auf 45'952,24 Punkte ab.

Ebenfalls im Minus schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite, der 0,47 Prozent auf 22'562,54 Zähler einbüsste.

Die Wall Street knüpfte am Donnerstag nicht an die Vortagesaufschläge an. Eine bislang recht positiv verlaufene Berichtsperiode und Zeichen einer robusten Nachfrage nach KI-Produkten hielten die Stimmung aber zumindest in Teilen weiter hoch, auch wenn es in Sachen Regierungsstillstand und Handelskonflikt zwischen den USA und China kaum Hoffnung auf schnelle Lösungen gibt. Kaum Auftrieb bescherte eine optimistische Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent zum Handel mit Südkorea: Seoul und Washington stünden kurz davor, neue Bedingungen für ein Handelsabkommen zur Senkung der US-Zölle auf südkoreanische Produkte festzulegen, sagte der Minister. Letztlich ist es aber im Wesentlichen der Themenkomplex KI, der dem Markt hilft, über Handelsspannungen hinwegzusehen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war erneut recht übersichtlich, was auch dem andauernden Shutdown in den USA geschuldet ist. Für eine Enttäuschung sorgte der Philadelphia-Fed-Index. Dieser fiel im Oktober auf minus 12,8 von plus 23,2 im Vormonat. Ökonomen hatten hier nur einen Rückgang auf plus 9,5 erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Freitag tiefrot.

In Japan fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,23 Prozent auf 47'682,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenso deutlich nach unten, wo der Shanghai Composite um 1,00 Prozent auf 3'877,20 Zähler abgibt.

Abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verliert zeitweise 1,60 Prozent auf 25'473,09 Punkte.

Die asiatischen Handelsplätze folgen am Freitag weitgehend den schwachen US-Vorgaben. Die sind geprägt von Abgaben im Finanzsektor, nachdem die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet hatten. Beide Titel brachen in der Folge ein. Händler sprechen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal.

"Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagt NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Daher zählen auch in Asien Finanzwerte zu den Verlierern.

