|Investition im Fokus
|
18.10.2025 11:03:09
So viel Wert wäre mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Einstiegs gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
VeChain notierte am 17.10.2024 bei 0.022486 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 44’472.87 VeChain im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.017143 USD), wäre die Investition nun 762.41 USD wert. Damit wäre das Investment 23.76 Prozent weniger wert.
Bei 0.015947 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|85’210.81867
|-0.46%
|Handeln
|Vision
|0.08515
|-0.24%
|Handeln
|Ethereum
|3’076.68661
|-0.16%
|Handeln
|Ripple
|1.84773
|0.31%
|Handeln
|Solana
|147.04808
|0.56%
|Handeln
|Cardano
|0.50262
|-1.53%
|Handeln
|Polkadot
|2.33355
|-2.18%
|Handeln
|Chainlink
|13.24500
|-3.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-1.26%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.57%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!