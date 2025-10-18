So viel Wert wäre mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

VeChain notierte am 17.10.2024 bei 0.022486 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 44’472.87 VeChain im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.017143 USD), wäre die Investition nun 762.41 USD wert. Damit wäre das Investment 23.76 Prozent weniger wert.

Bei 0.015947 USD erreichte der Coin am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net