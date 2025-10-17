Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
927.56CHF
-30.97CHF
-3.23 %
10:46:32
BRXC
17.10.2025 12:43:48
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’183.59
|
Abst. Kursziel*:
17.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’183.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.50%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
