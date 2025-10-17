Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.10.2025 14:02:00

European Lithium-Aktie weiter vom Handel ausgesetzt: Erneuter Verkauf von CRML-Anteilen sorgt für Aufsehen

European Lithium-Aktie weiter vom Handel ausgesetzt: Erneuter Verkauf von CRML-Anteilen sorgt für Aufsehen

Das australische Bergbauunternehmen European Lithium hat im Rahmen einer ausserbörslichen Transaktion weitere 3,03 Millionen Critical Metals-Aktien veräussert.

Critical Metals Corporation Registered Shs
16.20 EUR 3.85%
Kaufen Verkaufen
• European Lithium schlägt erneut CRML-Aktien los
• Erlös wieder bei 50 Millionen US-Dollar
• Verbleibende CRML-Beteiligung grösser als Börsenwert von European Lithium

Wie European Lithium am Freitag mitteilte, lag der Verkaufspreis bei 16,50 US-Dollar je CRML-Aktie, was einem Nettoerlös von rund 50 Millionen US-Dollar beziehungsweise etwa 76 Millionen Australischen Dollar entspricht. Käufer war erneut ein namentlich nicht genannter institutioneller US-Investor.

Bereits vor wenigen Tagen hatte European Lithium 3,85 Millionen Critical Metals-Aktien an einen institutionellen Investor in den USA verkauft. Der Verkaufspreis lag da jedoch nur bei 13 US-Dollar je Aktie, durch das höhere Volumen flossen European Lithium jedoch auch bei jenem Verkauf 50 Millionen US-Dollar zu.

Kapitalzufluss stärkt Liquidität

Mit dem jüngsten Verkauf erhöhen sich die Bargeldreserven von European Lithium laut Unternehmen auf mehr als 190 Millionen AUD. Das Unternehmen sieht sich damit gut gerüstet, um seine Projekte im Bereich Lithium und seltene Erden weiter voranzutreiben. Tony Sage, Executive Chairman von European Lithium, betonte, der Deal zeige "das anhaltende Vertrauen der Anleger in die US-Märkte und die weitere Entwicklung des strategischen Portfolios kritischer Mineralvorkommen".

Critical Metals mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

Parallel zu dieser Transaktion meldete Critical Metals den Abschluss einer Privatplatzierung über ebenfalls rund 50 Millionen US-Dollar. Im Zuge dieser Kapitalmassnahme gibt das Unternehmen insgesamt 1,47 Millionen neue Aktien zum Preis von 16,50 US-Dollar je Anteil sowie vorfinanzierte Warrants auf weitere rund 1,56 Millionen Aktien aus. Die Erlöse sollen in die Entwicklung des Tanbreez-Projekts in Grönland fliessen - eines der grössten bekannten Vorkommen seltener Erden weltweit.

Critical Metals verfolgt damit weiterhin eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Neben Tanbreez zählt auch das Wolfsberg-Lithiumprojekt in Kärnten, rund 270 Kilometer südlich von Wien, zum Portfolio des Unternehmens. Dieses Projekt gilt als die erste vollständig genehmigte Lithium-Mine Europas und soll künftig einen wichtigen Beitrag zur Versorgung des europäischen Marktes mit Batterierohstoffen leisten.

European Lithium: Deutliche Diskrepanz zwischen Börsenwert und Beteiligung

Tony Sage von European Lithium nahm in der Mitteilung zudem auch Stellung zu einer Frage, die viele Aktionäre von European Lithium derzeit bewegt: dem auffälligen Unterschied zwischen dem Marktwert von European Lithium und dem Wert der CRML-Beteiligung. "European Lithium hält derzeit 53'036'338 Aktien an Critical Metals", so Sage. "Beim Schlusskurs von 22,72 US-Dollar am 16. Oktober 2025 entspricht das einem Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,85 Milliarden Australischen Dollar. Das ergibt einen rechnerischen Wert von etwa 1,23 Australischen Dollar je [European Lithium-]Aktie - deutlich mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung". Das Management arbeite daher an strategischen Optionen, um diesen "intrinsischen Wert" besser am Markt widerzuspiegeln, so Sage weiter.

Handelsaussetzung von European Lithium-Aktie bleibt bestehen

Die European Lithium-Aktie schloss an der australischen Börse zuletzt am Mittwoch bei 0,465 AUD, seitdem ist das Papier vom Handel ausgesetzt. Als Grund wurde eine "Ankündigung im Zusammenhang mit einer wesentlichen Finanzierungsaktivität bezüglich der Veräusserung weiterer CRML-Aktien durch das Unternehmen" angegeben, die nun im Wesentlichen erfolgt ist. Dennoch bleibt der Handel weiter gestoppt. Die aktuelle Ankündigung zum erneuten Verkauf der CRML-Anteile "soll den Stopp nicht aufheben. Es wird erwartet, dass der Stopp nach der Veröffentlichung weiterer Ankündigungen zum Optionsangebot des Unternehmens aufgehoben wird", heisst es in der entsprechenden Pressemitteilung. Spätestens zu Beginn des normalen Handels am Montag soll das Papier jedoch wieder handelbar sein.

Redaktion finanzen.ch



HELLA-Aktie: Innovative Radarsensoren stützen Umsatzentwicklung

Bildquelle: petrmalinak / Shutterstock.com

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

