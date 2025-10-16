Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’969 -0.6%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’867 -2.6%  Dollar 0.7948 -0.3%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

958.53
CHF
-30.34
CHF
-3.07 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 16:29:27

Netflix Buy

Netflix
958.53 CHF -3.07%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst sei ein langfristiger Gewinner, der von der Rationalisierung des direkten Vertriebs von Inhalten an Endverbraucher über die eigene Plattform und einem starken Content-Angebot profitiere, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauseigene Daten deuteten zudem auf ein steigendes Engagement der Nutzer hin./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 1’495.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1’207.13 		Abst. Kursziel*:
23.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1’184.10 		Abst. Kursziel aktuell:
26.26%
Analyst Name::
John C. Hodulik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten