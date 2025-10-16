Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst sei ein langfristiger Gewinner, der von der Rationalisierung des direkten Vertriebs von Inhalten an Endverbraucher über die eigene Plattform und einem starken Content-Angebot profitiere, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauseigene Daten deuteten zudem auf ein steigendes Engagement der Nutzer hin./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 1’495.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1’207.13
|
Abst. Kursziel*:
23.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1’184.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.26%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
