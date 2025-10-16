ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst sei ein langfristiger Gewinner, der von der Rationalisierung des direkten Vertriebs von Inhalten an Endverbraucher über die eigene Plattform und einem starken Content-Angebot profitiere, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauseigene Daten deuteten zudem auf ein steigendes Engagement der Nutzer hin./rob/la/jha/;