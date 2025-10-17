Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

"Fettabbau-Medikament" 17.10.2025 09:39:40

Novo Nordisk-Aktie verlustreich: Trump veröffentlicht Preisdetails zu Ozempic

Novo Nordisk-Aktie verlustreich: Trump veröffentlicht Preisdetails zu Ozempic

Die Kosten für "das Fettabbau-Medikament" Ozempic könnten nach Aussage von US-Präsident Donald Trump 150 Dollar betragen - oder "viel weniger" als die derzeitigen Kosten, wie Trump im Oval Office sagte.

Novo Nordisk
42.56 CHF -6.45%
Das sagte Trump im Oval Office. Daraufhin sagte Mehmet Oz, Administrator der Centers for Medicare & Medicaid Services, die Kosten für diese Medikamente seien noch nicht ausgehandelt worden. Die US-Regierung verhandelt mit mehreren Pharmakonzernen über die Preise von Medikamenten und hat bereits Vereinbarungen mit Pfizer und AstraZeneca getroffen.

"Aber das wird es", sagte dann Trump und Oz erwiderte: "Der Präsident wird mit dem Ergebnis zufrieden sein, und solange er das nicht ist, werden wir die Verhandlungen nicht abschliessen." Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk, der Ozempic herstellt, fällt in Dänemark am Freitag zwischenzeitlich um kräftige 5,51 Prozent zurück auf 346,10 Kronen.

DOW JONES

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com