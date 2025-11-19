Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SDAX-Performance im Fokus 19.11.2025 12:26:20

Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Der SDAX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.61 Prozent stärker bei 15’904.22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 80.106 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.083 Prozent auf 15’794.65 Punkte an der Kurstafel, nach 15’807.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 15’928.23 Punkte, das Tagestief hingegen 15’794.65 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1.49 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 16’719.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17’150.95 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 19.11.2024, mit 13’271.62 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 14.53 Prozent zu. Bei 18’206.72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 12.74 Prozent auf 34.52 EUR), Hypoport SE (+ 10.77 Prozent auf 115.20 EUR), Formycon (+ 2.46 Prozent auf 22.90 EUR), Medios (+ 2.44 Prozent auf 14.30 EUR) und Alzchem Group (+ 2.38 Prozent auf 137.80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen JOST Werke (-1.79 Prozent auf 49.50 EUR), Dürr (-1.77 Prozent auf 18.92 EUR), NORMA Group SE (-1.71 Prozent auf 12.66 EUR), PVA TePla (-1.54 Prozent auf 20.48 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.50 Prozent auf 34.12 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Verve Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 270’765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 6.146 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

