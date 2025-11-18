Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TecDAX-Performance im Fokus 18.11.2025 17:58:21

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter

TecDAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Infineon
30.49 CHF -6.97%
Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.71 Prozent schwächer bei 3’417.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559.101 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.767 Prozent auf 3’450.04 Punkte an der Kurstafel, nach 3’476.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3’450.69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’407.65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’656.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3’775.71 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 3’333.56 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0.560 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2.30 Prozent auf 64.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.48 Prozent auf 41.60 EUR), Drägerwerk (+ 0.44 Prozent auf 68.60 EUR), PNE (+ 0.00 Prozent auf 10.52 EUR) und Kontron (-0.17 Prozent auf 23.22 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-5.90 Prozent auf 30.62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.41 Prozent auf 34.64 EUR), Infineon (-4.06 Prozent auf 32.99 EUR), TeamViewer (-3.30 Prozent auf 5.57 EUR) und JENOPTIK (-2.79 Prozent auf 19.15 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5’708’857 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240.356 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.50 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

