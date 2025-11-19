Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|
19.11.2025 17:06:00
Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets
Der arabische Billigflieger Flydubai kauft einen Tag nach seinem Grossauftrag für Airbus auch bei seinem Stammlieferanten Boeing ein.
Die fest bestellten Jets haben den Angaben zufolge nach Listenpreisen einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar (11,2 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugkäufen hohe Rabatte üblich, besonders bei Grossbestellungen oder wenig gefragten Modellen.
Am Dienstag hatte Flydubai erstmals Flugzeuge vom weltgrössten Hersteller Airbus bestellt - und zwar gleich 150 Exemplare vom Typ A321neo. Bisher betreibt der staatliche Billigflieger des arabischen Emirats Dubai eine reine Boeing-Flotte.
Die Boeing-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 3,43 Prozent tiefer bei 183,13 US-Dollar.
/stw/mis
DUBAI (awp international)
