Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 0.7%  SPI 17’270 0.7%  Dow 45’995 -0.2%  DAX 23’250 0.3%  Euro 0.9290 0.3%  EStoxx50 5’562 0.5%  Gold 4’090 0.5%  Bitcoin 72’453 -2.5%  Dollar 0.8048 0.6%  Öl 63.3 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Sandoz124359842Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Plug Power-Aktie mit Kursrutsch: Neue Wandelanleihe und Symposium im Anlegerfokus
Amazon-Aktie in Rot: Amazon scheitert vor EU-Gericht mit Klage gegen strengere Regeln
Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets
SEMrush-Aktie mit Kursfeuerwerk: Adobe kündigt Milliardenübernahme an
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Grossauftrag 19.11.2025 17:06:00

Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets

Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets

Der arabische Billigflieger Flydubai kauft einen Tag nach seinem Grossauftrag für Airbus auch bei seinem Stammlieferanten Boeing ein.

Boeing
147.38 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen
Die staatliche Fluggesellschaft unterschrieb nun einen Vorvertrag über 75 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max, wie sie am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte. Hinzu kommen Kaufoptionen über 75 weitere Maschinen.

Die fest bestellten Jets haben den Angaben zufolge nach Listenpreisen einen Wert von 13 Milliarden US-Dollar (11,2 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugkäufen hohe Rabatte üblich, besonders bei Grossbestellungen oder wenig gefragten Modellen.

Am Dienstag hatte Flydubai erstmals Flugzeuge vom weltgrössten Hersteller Airbus bestellt - und zwar gleich 150 Exemplare vom Typ A321neo. Bisher betreibt der staatliche Billigflieger des arabischen Emirats Dubai eine reine Boeing-Flotte.

Die Boeing-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 3,43 Prozent tiefer bei 183,13 US-Dollar.

/stw/mis

DUBAI (awp international)

Weitere Links:

Boeing-Aktie tiefer: Gericht genehmigt Vergleich zu Max-Abstürzen

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com