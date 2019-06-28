SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26CHF
-0.14CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
18.11.2025 08:43:54
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
31.96 CHF -5.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Wachstumsziele deuteten auf eine starke Umsatz- und Margenentwicklung des Halbleiterzulieferers bis 2030 hin, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.64 €
Abst. Kursziel*:
24.85%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
34.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.97%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
17.11.25