Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590.2400 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’046 -0.8%  Bitcoin 73’367 -2.2%  Dollar 0.7961 0.3%  Öl 64.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Lonza1384101Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879
Top News
Short-Positionen gegen den Boom: Deutsche Bank wappnet sich wohl gegen die KI-Blase
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Musks nächste Sensation: Tesla-Roboter sollen Armut beseitigen - Aktie im Fokus
Suche...
Plus500 Depot
STH vs. LTH 18.11.2025 03:51:45

Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen

Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen

Ein Kryptoanalyst warnt vor einem drastischen Kursverfall am Kryptomarkt. Besonders eine Preismarke macht dem Experten mit Blick auf den Bitcoin Sorgen.

• BTC trotz Erholung deutlich unter Rekordständen
• Analyst bringt STH Price und LTH Price ins Spiel
• Sorge um Preisniveau

Das Krypto-Urgestein Bitcoin hat in diesem Jahr einmal mehr starke Schwankungen erlebt. Zwar steht in Summe seit Jahresstart ein Plus von rund zwölf Prozent, von seinen Höchstständen, die im Oktober bei über 126'000 US-Dollar markiert wurden, ist der Bitcoin derzeit aber Welten entfernt. Zwar kam es angesichts von Hoffnungen auf ein Ende des Shutdowns in den USA zuletzt zu einer Erholung am Kryptomarkt, dennoch blickt ein Marktexperte mit Sorge auf das aktuelle Preisniveau.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Wichtige Preismarke könnte Richtung entscheiden

Ali Martinez, der für seine Analyse von Chartmustern und On-Chain-Signalen bekannt ist, hat in einem Beitrag auf X erklärt, dass die Preismarke von 111'937 US-Dollar für den Bitcoin entscheidend ist. Sollte die Kryptowährung weiterhin unter diesem Short-Term Holder Realized Price (STH) von 111'937 US-Dollar gehandelt werden, sieht der Experte mit höherer Wahrscheinlichkeit den Realized Price von 56'145 US-Dollar oder sogar den Long-Term Holder Realized Price von 37'815 US-Dollar als potenzielles Ziel für das Krypto-Urgestein.

Als Short-Term Holder Realized Price (STH) gilt am Markt der durchschnittliche Kaufpreis von Kryptowährungen durch Anleger, die ihre Coins weniger als 155 Tage gehalten haben. Vor diesem Hintergrund ist er ein wichtiger Analysewert, der Einblicke in die aktuelle Marktstimmung gibt und dabei Hinweise darauf liefert, wie das potenzielle Verkaufsverhalten kurzfristiger Händler sowie Preisniveaus zu verstehen ist, bei denen eine kurzfristige Unterstützung oder ein Widerstand liegen könnte.
Als der Long-Term Holder Realized Price (LTH) gilt daneben der durchschnittliche Kaufpreis von Bitcoin durch Anleger, die ihre Bestände bereits länger als 155 Tage halten.

Bitcoin derzeit weit unterhalb der wichtigen Marke

Aktuell wird ein Bitcoin bei rund 95'505 US-Dollar gehandelt und damit deutlich unterhalb des Short-Term Holder Realized Preises.

Akute Sorgen sollten sich Anleger aber wohl noch nicht machen, denn die Aussagekraft von STH und LTH als kurzfristiger Trading-Indikator gilt als begrenzt - immerhin basieren beide Preise auf vergangenen Transaktionen, nicht auf zukünftigen Erwartungen. Dennoch sind sie als zyklische Indikatoren durchaus relevant, geben sie doch Hinweise auf das Preisniveau, das spekulative Anleger zum Einstieg veranlasst hat, und jenes, welches den "Bodenpreis" überzeugter Investoren repräsentiert.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com,Parilov / Shutterstock.com,Bitcap

Inside Krypto

17.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Das neue Kapitel der Bitcoin Skalierbarkeit
17.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Das neue Kapitel der Bitcoin Skalierbarkeit
17.11.25Finixio Crypto Logo Kampfzone Bitcoin: Spannung vor dem nächsten Schlag
17.11.25Finixio Crypto Logo Kampfzone Bitcoin: Spannung vor dem nächsten Schlag
17.11.25Finixio Crypto Logo Upbit-Betreiber Dunamu erzielt beeindruckenden Gewinn von 165 Millionen US-Dollar im dritten Quartal
17.11.25Finixio Crypto Logo Upbit-Betreiber Dunamu erzielt beeindruckenden Gewinn von 165 Millionen US-Dollar im dritten Quartal
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025