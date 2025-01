ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec nach Eckdaten für 2024 von 40,30 auf 39,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Halbleiter-Ausrüster habe stark abgeschnitten, doch sollte die Auftragsentwicklung nicht in die Zukunft hochgerechnet werden, schrieb Analystin Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im aktuellen Zyklus sollte das Schlussquartal das Hoch der Auftragsentwicklung darstellen. Die Expertin hob ihre Gewinnerwartungen für 2025 angesichts des starken Auftragseingangs im Schlussquartal zwar leicht an, senkte sie aber für das kommende Jahr. Das dürfte dann mehr als bisher gedacht von einer trägeren Entwicklung betroffen sein./mis/zb;