Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’561 0.6%  SPI 17’248 0.6%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’242 0.3%  Euro 0.9283 0.2%  EStoxx50 5’544 0.2%  Gold 4’113 1.1%  Bitcoin 73’427 -1.1%  Dollar 0.8014 0.2%  Öl 64.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Zwahlen & Mayr-Aktie bricht ein: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
SPS-Aktie dennoch tiefer: SPS Solutions IFC-Fonds macht 2024/25 mehr Gewinn
Suche...

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

US-Ausbau im Blick 19.11.2025 12:31:22

DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs

DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs

DroneShield unter Druck: Nach massiven Insiderverkäufen und dem Rücktritt des US-CEO verliert die Aktie weiter deutlich an Boden.

DroneShield
1.06 CHF -17.60%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie unter Druck - Anlegervertrauen bröckelt
• US-CEO tritt zurück
• Analysten jedoch mit Kaufempfehlung

Was die DroneShield-Aktie zuletzt unter Druck gesetzt hat

Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rally von rund 157 Prozent hingelegt. In den vergangenen Wochen hat sich der Trend jedoch deutlich eingetrübt: Auf Dreimonatssicht verlor das Papier über 41 Prozent, allein in der letzten Handelswoche ging es um über 39 Prozent nach unten.

Für den Kursrückgang gibt es mehrere Gründe. Neben allgemeinen Gewinnmitnahmen sorgten vor allem massive Insiderverkäufe für Druck: CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und Director Jethro Marks veräusserten zusammen Aktien im Wert von rund 67 Millionen AUD. Allein Vornik trennte sich innerhalb weniger Tage von rund 14,8 Millionen Aktien. Zusätzlich belastete eine Kommunikationspanne rund um eine vermeintliche Auftragsmeldung das Vertrauen der Anleger.

DrpneShields Hausbroker Bell Potter warnte daraufhin vor einer nachhaltigen Vertrauenskrise institutioneller Investoren. Der grossangelegte Insiderverkauf habe das Interesse professioneller Anleger "erstickt", so die Australian Financial Review.

US-CEO verlässt seinen Posten

DroneShield hat laut TipRanks zudem bekannt gegeben, dass Matt McCrann, der seit 2022 als US-CEO tätig war, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurücktritt. McCrann war seit 2019 im Unternehmen und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der US-Aktivitäten.

Das australische Unternehmen treibt derzeit seine Expansion in den Vereinigten Staaten voran - einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für seine Anti-Drohnen-Technologien. Der Fokus liege dabei auf der Einrichtung einer US-Montageeinheit sowie der Berufung eines amerikanischen Beirats, um die Präsenz vor Ort weiter zu stärken.

Mit diesen Massnahmen unterstreicht DroneShield die strategische Bedeutung des US-Marktes, der aufgrund der wachsenden Bedrohung durch unbemannte Luftfahrzeuge sowohl im militärischen als auch im zivilen Sektor stark an Dynamik gewinnt.

Analysten bleiben positiv

Bell Potter, der DroneShield im vergangenen Jahr bei Kapitalbeschaffungen über insgesamt 220 Millionen US-Dollar begleitet hatte, bleibt jedoch grundsätzlich optimistisch und hält am Kursziel von 5,30 AUD fest. Auch via TipRanks erhält die DroneShield-Aktie mit zwei Kaufbewertungen eine moderate Kaufempfehlung.

Am Mittwoch schloss das Papier den australischen Handel jedoch 19,59 Prozent tiefer bei 1,97 AUD ab.
Ob sich die Aktie in den nächsten Wochen wieder erholen kann, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.28 19.50 B7ZS2U
Short 13’301.60 13.72 BKPSVU
Short 13’800.70 8.82 SFIBXU
SMI-Kurs: 12’556.58 19.11.2025 12:23:02
Long 12’000.07 19.50 SRKBVU
Long 11’743.54 13.95 S2JBMU
Long 11’237.14 8.92 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen

Top-Rankings

Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:36 Pistorius will Abschreckung und Verteidigung im Weltraum
12:34 ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
12:31 KORREKTUR: Erfurt oder Halle wollen Konzernzentrale der Deutschen Bahn
12:30 Reederei: Iran hat beschlagnahmten Öltanker freigegeben
12:27 ROUNDUP: E-Auto-Laden soll so einfach werden wie Tanken
12:27 ROUNDUP: Mindestens 19 Tote nach russischem Angriff in Ternopil
12:26 Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet
12:26 Theo Müller übernimmt Joghurtmarken Lünebest und Elinas
12:26 ROUNDUP: Polen schließt nach Anschlag letztes russisches Konsulat
12:25 TKMS-Aktie in Grün: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft