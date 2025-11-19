DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2
|US-Ausbau im Blick
|
19.11.2025 12:31:22
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
DroneShield unter Druck: Nach massiven Insiderverkäufen und dem Rücktritt des US-CEO verliert die Aktie weiter deutlich an Boden.
• US-CEO tritt zurück
• Analysten jedoch mit Kaufempfehlung
Was die DroneShield-Aktie zuletzt unter Druck gesetzt hat
Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rally von rund 157 Prozent hingelegt. In den vergangenen Wochen hat sich der Trend jedoch deutlich eingetrübt: Auf Dreimonatssicht verlor das Papier über 41 Prozent, allein in der letzten Handelswoche ging es um über 39 Prozent nach unten.
Für den Kursrückgang gibt es mehrere Gründe. Neben allgemeinen Gewinnmitnahmen sorgten vor allem massive Insiderverkäufe für Druck: CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und Director Jethro Marks veräusserten zusammen Aktien im Wert von rund 67 Millionen AUD. Allein Vornik trennte sich innerhalb weniger Tage von rund 14,8 Millionen Aktien. Zusätzlich belastete eine Kommunikationspanne rund um eine vermeintliche Auftragsmeldung das Vertrauen der Anleger.
DrpneShields Hausbroker Bell Potter warnte daraufhin vor einer nachhaltigen Vertrauenskrise institutioneller Investoren. Der grossangelegte Insiderverkauf habe das Interesse professioneller Anleger "erstickt", so die Australian Financial Review.
US-CEO verlässt seinen Posten
DroneShield hat laut TipRanks zudem bekannt gegeben, dass Matt McCrann, der seit 2022 als US-CEO tätig war, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurücktritt. McCrann war seit 2019 im Unternehmen und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der US-Aktivitäten.
Das australische Unternehmen treibt derzeit seine Expansion in den Vereinigten Staaten voran - einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für seine Anti-Drohnen-Technologien. Der Fokus liege dabei auf der Einrichtung einer US-Montageeinheit sowie der Berufung eines amerikanischen Beirats, um die Präsenz vor Ort weiter zu stärken.
Mit diesen Massnahmen unterstreicht DroneShield die strategische Bedeutung des US-Marktes, der aufgrund der wachsenden Bedrohung durch unbemannte Luftfahrzeuge sowohl im militärischen als auch im zivilen Sektor stark an Dynamik gewinnt.
Analysten bleiben positiv
Bell Potter, der DroneShield im vergangenen Jahr bei Kapitalbeschaffungen über insgesamt 220 Millionen US-Dollar begleitet hatte, bleibt jedoch grundsätzlich optimistisch und hält am Kursziel von 5,30 AUD fest. Auch via TipRanks erhält die DroneShield-Aktie mit zwei Kaufbewertungen eine moderate Kaufempfehlung.
Am Mittwoch schloss das Papier den australischen Handel jedoch 19,59 Prozent tiefer bei 1,97 AUD ab.
Ob sich die Aktie in den nächsten Wochen wieder erholen kann, bleibt abzuwarten.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Analysen zu DroneShield Ltd
