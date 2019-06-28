SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26CHF
-0.14CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 12:43:01
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
32.11 CHF -4.73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das deutliche Wertpotenzial der Aktie werde durch die ehrgeizigen, über den Erwartungen liegenden Ziele des Halbleiterzulieferers für 2030 untermauert, schrieb Malte Schaumann in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
72.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.57%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26