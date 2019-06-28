NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner Brutto- und Ebit-Marge im dritten Quartal deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben ist. Zudem erwarte Suss keine wesentlichen Profitabiltätsverbesserungen im laufenden vierten Quartal, weshalb die Margenziele für das Gesamtjahr gesenkt worden seien. Menon wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei und damit eine weitere Abschwächung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 erwarten lasse./rob/ck/he;