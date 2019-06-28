Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295.4 -0.3%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’996 -2.0%  Bitcoin 91’291 0.2%  Dollar 0.7953 -0.1%  Öl 65.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hypoport-Aktie in Rot: Prognose für Umsatz und Rohertrag 2025 nach unten korrigiert
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Suche...
200.- Saxo-Deal

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

10.26
CHF
-0.14
CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 20:27:02

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

SUSS MicroTec
34.77 CHF 2.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Montagabend vorliegenden ersten Reaktion darauf, dass der Halbleiterausrüster mit seiner Brutto- und Ebit-Marge im dritten Quartal deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben ist. Zudem erwarte Suss keine wesentlichen Profitabiltätsverbesserungen im laufenden vierten Quartal, weshalb die Margenziele für das Gesamtjahr gesenkt worden seien. Menon wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei und damit eine weitere Abschwächung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 erwarten lasse./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36.14 € 		Abst. Kursziel*:
-14.22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.23%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse