SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26CHF
-0.14CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
18.11.2025 12:41:15
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
32.11 CHF -4.73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Halbleiterzulieferer einen ehrgeizigen und klar über den Markterwartungen liegenden Fahrplan mit glaubwürdigen Meilensteinen vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Vor allem bei der Profitabilität sei Suss deutlich optimistischer als der Markt./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
18.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.88%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
