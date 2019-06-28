Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral

SUSS MicroTec
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach erneuter Prognosesenkung mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Halbleiterzulieferers dürften dem Markt hinterherlaufen, zumal auch das Auftragsbuch dünn sei, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Es sei weiter zu früh für mehr Optimismus./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.14 € 		Abst. Kursziel*:
-16.99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.37%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:17 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
07:07 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
27.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
