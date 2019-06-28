SUSS MicroTec 25.78 CHF -25.86% Charts

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach erneuter Prognosesenkung mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Halbleiterzulieferers dürften dem Markt hinterherlaufen, zumal auch das Auftragsbuch dünn sei, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Es sei weiter zu früh für mehr Optimismus./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



