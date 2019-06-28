Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

10.26
CHF
-0.14
CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

