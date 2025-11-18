Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Rot

Letztendlich fiel der SDAX im XETRA-Handel um 1.79 Prozent auf 15’781.91 Punkte zurück. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 80.548 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.46 Prozent auf 15’834.01 Punkte an der Kurstafel, nach 16’069.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15’735.96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’898.69 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 16’719.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, notierte der SDAX bei 17’031.47 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Stand von 13’408.79 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13.64 Prozent nach oben. Bei 18’206.72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 2.30 Prozent auf 64.50 EUR), PVA TePla (+ 2.26 Prozent auf 20.80 EUR), Dermapharm (+ 0.72 Prozent auf 35.00 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.46 Prozent auf 21.70 EUR) und Drägerwerk (+ 0.44 Prozent auf 68.60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Verve Group (-15.85 Prozent auf 1.67 EUR), SFC Energy (-9.90 Prozent auf 12.20 EUR), SMA Solar (-5.90 Prozent auf 30.62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.41 Prozent auf 34.64 EUR) und grenke (-5.37 Prozent auf 13.38 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Verve Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’525’027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6.250 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mutares-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch