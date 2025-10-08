Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend gesucht

Die Apple-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 258,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'680 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 258,52 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 256,48 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'973'118 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 0,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Am 31.07.2025 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94.04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 85.78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,37 USD je Apple-Aktie.

