Apple Aktie 908440 / US0378331005

203.52
CHF
2.41
CHF
1.20 %
26.09.2025
BRXC
29.09.2025 07:45:19

Apple Hold

Apple
203.52 CHF 1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Edison Lee geht auf Basis seiner Marktbeobachtungen davon aus, dass die anfänglich starke Absatzdynamik beim neuen iPhone 17 bereits nachlässt. Denn die Lieferzeiten für einige Modelle seien gesunken, vor allem in den USA, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205.82
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 255.46 		Abst. Kursziel*:
-19.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 255.42 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.42%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse