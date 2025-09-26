Apple 203.52 CHF 1.20% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Edison Lee geht auf Basis seiner Marktbeobachtungen davon aus, dass die anfänglich starke Absatzdynamik beim neuen iPhone 17 bereits nachlässt. Denn die Lieferzeiten für einige Modelle seien gesunken, vor allem in den USA, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.