Vontobel-Aktie fester: Vontobel ernennt Dominique Gerster zum Head of Corporate Communications

Dominique Gerster übernimmt den Posten des Head of Corporate Communications per Anfang November 2025.

Gerster war laut Mitteilung vom Donnerstasg zwei Jahrzehnte lang in leitenden Kommunikationsfunktionen bei UBS und Credit Suisse tätig und hat unter anderem auch börsenkotierte Unternehmen und Finanzinstitute in externen Beratungsfunktionen betreut.

Die Aktie von Vontobel gewinnt an der SIX zeitweise 0,82 Prozent auf 61,60 CHF.

Zürich (awp)