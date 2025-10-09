Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
09.10.2025 13:19:00
Vontobel-Aktie fester: Vontobel ernennt Dominique Gerster zum Head of Corporate Communications
Die Bank Vontobel hat einen neuen Kommunikationschef.
Gerster war laut Mitteilung vom Donnerstasg zwei Jahrzehnte lang in leitenden Kommunikationsfunktionen bei UBS und Credit Suisse tätig und hat unter anderem auch börsenkotierte Unternehmen und Finanzinstitute in externen Beratungsfunktionen betreut.
Die Aktie von Vontobel gewinnt an der SIX zeitweise 0,82 Prozent auf 61,60 CHF.
Zürich (awp)
