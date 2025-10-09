Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
|
09.10.2025 13:21:00
Orsted-Aktie mit Abschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
Der mit politischem Gegenwind in den USA ringende Windparkbetreiber Orsted will mit einem massiven Stellenabbau gegensteuern.
Orsted hat aktuell mit mehreren Baustellen zu kämpfen. Im September mussten die Dänen auch wegen unterdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten die Gewinnprognose fürs laufende Jahr senken. Zudem musste sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen, um eine Finanzierungslücke zu schliessen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war die Begrenzung des Windkraftausbaus durch US-Präsident Donald Trump.
Immerhin kann Orsted in einem anderen Fall die Arbeiten an einem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands nach einer Gerichtsentscheidung in den USA wieder aufnehmen, wie im September bekannt wurde. Zuvor hatte die US-Regierung im August einen Baustopp für das Projekt von Revolution Wind LLC verhängt, einem Gemeinschaftsunternehmen von Orsted und Global Infrastructure Partners.
An der Börse in Dänemark geht es für die Aktie von Orsted zeitweise um 0,65 Prozent auf 121,40 DKK nach unten.
FREDERICIA (awp international)
Nachrichten zu Orsted
|
11:00
|Ørsted adjusts organisation to strengthen competitiveness (EQS Group)
|
08:46
|Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
03.10.25
|Notification of manager’s transaction (EQS Group)
|
25.09.25
|Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
23.09.25
|Orsted-Aktie steigt: Grünes Licht für Offshore-Windprojekt (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Notification of manager’s transaction (EQS Group)
|
15.09.25
|Orsted-Aktie tiefrot: Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag (AWP)
|
05.09.25
|Orsted-Aktie dreht ins Minus: Windkraftunternehmen Orsted senkt Gewinn-Prognose - Aktionäre für Kapitalspritze (AWP)
Analysen zu Orsted
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
