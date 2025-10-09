Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’649 0.0%  SPI 17’441 0.1%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’719 0.5%  Euro 0.9303 -0.2%  EStoxx50 5’653 0.1%  Gold 4’039 0.0%  Bitcoin 98’311 -0.6%  Dollar 0.8008 0.3%  Öl 66.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Hang Seng Bank-Aktie springt hoch: Hang Seng Bank vor Komplettübernahme durch HSBC
DroneShield-Aktie setzt Aufwärtstrend fort - Dank KI-Software und neuer Strategien
Orsted-Aktie mit Abschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
Diginex-Aktie mit kräftigem Plus: KI-Übernahmen und ESG-Strategie als Kurstreiber
Suche...
200.- Saxo-Deal

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kostensparmassnahmen 09.10.2025 13:21:00

Orsted-Aktie mit Abschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten

Orsted-Aktie mit Abschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten

Der mit politischem Gegenwind in den USA ringende Windparkbetreiber Orsted will mit einem massiven Stellenabbau gegensteuern.

Orsted
15.24 CHF 5.94%
Kaufen Verkaufen
Bis Ende 2027 sollen rund 2.000 von 8.000 Jobs gestrichen werden, wie das dänische Unternehmen am Donnerstag in Fredericia mitteilte. Der Fokus werde fortan stärker auf Windkraftanlagen im Meer sowie auf Europa liegen, hiess es zur Begründung. Zudem müsse die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Das Unternehmen hatte bereits Kostensenkungen avisiert, sodass ein umfangreicher Stellenabbau nicht überrascht. Ab 2028 sollen die jährlichen Kosten dann 2 Milliarden dänische Kronen (rund 267 Mio Euro) niedriger liegen.

Orsted hat aktuell mit mehreren Baustellen zu kämpfen. Im September mussten die Dänen auch wegen unterdurchschnittlicher Windgeschwindigkeiten die Gewinnprognose fürs laufende Jahr senken. Zudem musste sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen, um eine Finanzierungslücke zu schliessen, nachdem das Unternehmen einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks absagen musste. Hintergrund für den Schritt war die Begrenzung des Windkraftausbaus durch US-Präsident Donald Trump.

Immerhin kann Orsted in einem anderen Fall die Arbeiten an einem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands nach einer Gerichtsentscheidung in den USA wieder aufnehmen, wie im September bekannt wurde. Zuvor hatte die US-Regierung im August einen Baustopp für das Projekt von Revolution Wind LLC verhängt, einem Gemeinschaftsunternehmen von Orsted und Global Infrastructure Partners.

An der Börse in Dänemark geht es für die Aktie von Orsted zeitweise um 0,65 Prozent auf 121,40 DKK nach unten.

FREDERICIA (awp international)

Weitere Links:

Windkraftunternehmen Orsted senkt Gewinn-Prognose - Aktionäre für Kapitalspritze

Bildquelle: oleschwander / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orsted

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Orsted

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:04 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
12:43 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Robotik und Drohnen - Revolution der Produktivität / Lonza - Zurück in die Spur
10:08 SMI setzt Herbstrally fort
09:19 SG-Marktüberblick: 09.10.2025
08.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’162.42 19.30 B02SIU
Short 13’429.42 13.74 QIUBSU
Short 13’929.95 8.84 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’648.67 09.10.2025 13:16:06
Long 12’077.99 18.45 SR6B4U
Long 11’851.57 13.89 SZDBEU
Long 11’310.01 8.78 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Orsted 15.25 5.94% Orsted

Meistgelesene Nachrichten

Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
Presse: Dertour baut nach Hotelplan-Übernahme Doppelspurigkeiten ab
SMI-Anleger schnaufen nach starkem Lauf etwas durch -- DAX nach neuem Rekord weiter mit Plus -- zum Handelsende mehrheitlich Aufschläge in Asien - Japans Nikkei mit neuem Rekord
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Mittwochabend an Fahrt
Signa-Gründer Rene Benko in Innsbrucker Justizanstalt eingewiesen
Vonovia-Aktie mit Gewinnen: Konzernchef warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}